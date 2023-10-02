Brezilya'da Otobüs Kazası: 9 Ölü, 25 Yaralı
Brezilya'nın güneydoğusundaki Sao Paulo eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Otobüs, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Brezilya'nın güneydoğusundaki Sao Paulo eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Sao Paulo'nun Tambau kentinden Ribeirao Preto kasabasına giden otobüs, Deputado Cunha Bueno kara yolunda devrildi.
Kazada 9 yolcu hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Yetkililer, otobüsün yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktığını belirtti.
Kaynak: AA / Dünya