Brezilya'da Kuraklık: Salimoes Nehri'nde Kum Setleri Oluştu
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Brezilya'nın Amazonas eyaletinde şiddetli kuraklık nedeniyle Salimoes Nehri'nin su seviyesi düşerken kum setleri oluştu. Kuraklık yüzünden çok sayıda balık ölüsü de kıyıya vurdu.
MANACAPURU, 12 Ekim (Xinhua) -- Brezilya'nın Amazonas eyaletinde şiddetli kuraklık nedeniyle Salimoes Nehri'nin su seviyesi düşerken kum setleri oluştu. Kuraklık yüzünden çok sayıda balık ölüsü de kıyıya vurdu.
Kaynak: Xinhua / Dünya