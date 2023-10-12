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Brezilya'da Kuraklık: Salimoes Nehri'nde Kum Setleri Oluştu

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Brezilya'nın Amazonas eyaletinde şiddetli kuraklık nedeniyle Salimoes Nehri'nin su seviyesi düşerken kum setleri oluştu. Kuraklık yüzünden çok sayıda balık ölüsü de kıyıya vurdu.

MANACAPURU, 12 Ekim (Xinhua) -- Brezilya'nın Amazonas eyaletinde şiddetli kuraklık nedeniyle Salimoes Nehri'nin su seviyesi düşerken kum setleri oluştu. Kuraklık yüzünden çok sayıda balık ölüsü de kıyıya vurdu.

Kaynak: Xinhua / Dünya

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