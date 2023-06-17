Brezilya'da Kasırga: 8 Ölü, 19 Kayıp

Brezilya'nın güneyinde etkili olan kasırgada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 19 kişi kayboldu. Rio Grande do Sul eyaletine bağlı 40 kasabada etkili olan şiddetli kasırga sel ve heyelanlara neden oldu. Arjantin ve Uruguay'da da yıkımlara yol açan kasırga nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yapılıyor.

Brezilya'nın güneyinde etkili olan kasırgada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 19 kişi kayboldu.

Brezilya basınında çıkan habere göre, Rio Grande do Sul eyaletine bağlı 40 kasabada etkili olan şiddetli kasırga sel ve heyelanlara neden oldu.

Yetkililer şu ana kadar 8 kişinin öldüğünü, 19 kişinin kaybolduğunu ve 3 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Kasırganın enerji hatlarına zarar vermesi sonucu 250 bin kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Arjantin ve Uruguay'da da yıkımlara yol açan kasırga nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yapılıyor.