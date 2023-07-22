Brezilya'da Kadın ve Çocuklara Yönelik Cinsel Şiddet Rekor Seviyede

Brezilya'da 2022 yılında kadın ve çocuklara yönelik cinsel şiddet son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlar, Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan kapanma tedbirlerinin bir yansıması olarak ev içi şiddetteki artışın önemli olduğunu belirtti. Geçen yıl ülkede çocuklara yönelik şiddetin arttığı, cinsel istismar olaylarında yüzde 16'dan fazla artış yaşandığı raporlandı. Kadın cinayetlerinin yüzde 6,1 arttığı ve ev içi şiddet hattına saatte ortalama 102 çağrı yapıldığı da veriler arasında yer aldı.

Brezilya'da 2022 yılında kadın ve çocuklara yönelik cinsel şiddet son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

The Guardian'ın haberine göre, uzmanlar, Brezilya'da özellikle ev içi şiddetteki önemli artışın Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan kapanma tedbirlerinin bir yansıması olabileceğini, okullar kapatıldığı için evde kalan çocukların şiddete karşı daha korumasız hale geldiğini belirtti.

Brezilya Kamu Güvenliği Forumunun yayımladığı rapora göre, geçen yıl ülkede çocuklara yönelik her türlü şiddetin arttığı, kötü muamelede yaklaşık yüzde 14, çocuk istismarı içeren görsel malzeme vakalarında yüzde 7, cinsel istismar olaylarında yüzde 16'dan fazla artış yaşandığı aktarıldı.

Ülkede 2022'de tecavüz vakaları yüzde 8,2 artarak 74 bin 930'a çıkarken, bu oran 18 yaş altı grupta yüzde 15,3 arttı.

Kadınlar, tecavüze uğrayanların yüzde 88,7'sini oluştururken, tecavüz mağduru çocukların yarısından fazlası 13 yaş ve altı oldu.

Veriler ayrıca, 2022 yılında kadın cinayetlerinin yüzde 6,1 arttığını ve ev içi şiddet hattına saatte ortalama 102 çağrı yapıldığını gösterdi.