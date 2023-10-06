Brezilya'da İki Ayrı Silahlı Saldırıda 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde ve Bahia eyaletinde yaşanan iki ayrı silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Rio de Janeiro'da üç doktor vurularak öldürülürken, Bahia eyaletinde aynı aileden altı kişi saldırganlar tarafından öldürüldü.

RİO DE JANEİRO, 6 Ekim (Xinhua) -- Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde ve Bahia eyaletinde Perşembe günü yaşanan iki ayrı silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada çıkan habere göre, Rio de Janeiro'daki Barra da Tijuca turistik plajında Perşembe günü erken saatlerde üç doktor vurularak öldürüldü.

Habere göre bir arabadan inen üç saldırgan, ateş açarak üç doktoru öldürdü ve bir kişiyi yaraladı.

Saldırganların doktorlardan birini yerel milis üyesi sanmış olabileceği belirtildi.

Öte yandan Perşembe sabahı Bahia eyaletinin güneyindeki Jequie belediyesinde, hamile bir kadın ve beş yaşında bir kız çocuğu da dahil olmak üzere aynı aileden altı kişi, evlerini basan saldırganlar tarafından öldürüldü.

Jequie kenti geçen yıl 100.000'den fazla nüfuslu şehirler arasında, 100.000 kişi başına 88,8 ölümle Brezilya'da en fazla ölümcül şiddet olayının yaşandığı şehir oldu.