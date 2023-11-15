Brezilya'da Eşi Benzeri Görülmemiş Sıcak Hava Dalgası

Kathryn Armstrong | BBC News

Brezilya’da eşi benzeri görülmemiş bir sıcak hava dalgası nedeniyle 3 binden fazla kentte kırmızı alarm ilan edildi.

Rio de Janeiro’da hissedilen sıcaklık 52,5 santigrat dereceye çıkarken ülke genelinde 100 milyondan fazla kişiyi etkileyen sıcak hava dalgasının Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Yetkililer bu sıra dışı sıcakların hem iklim değişikliği hem de El Nino’dan kaynaklandığı görüşünde.

Ulusal Meteoroloji Enstitüsü (Inmet) Salı öğleden sonra Sao Paulo’da sıcaklığın 37,3 dereceye çıktığını açıkladı.

AFP ajansına konuşan 22 yaşındaki Riquelme da Silva, “Bitkin hissediyorum, çok zor” dedi ve ekledi:

“Eve gidince soğuk suyun altına giriyorum başka türlü yorgunluktan ötürü ayakta bile duramıyorum.

“Uyumak bile zor.”

60 yaşındaki sokak satıcısı Dora da dışarda çalışanlar için havanın “dayanılmaz” olduğunu söyledi.

Inmet’in kırmızı alarmları ülkenin büyük bir bölümünü kaplıyor.

Kırmızı alarm, hava sıcaklığının beş gün boyunca mevsim ortalamasının beş derece üzerinde seyrettiği ve sağlık için risk oluşturduğu durumlarda veriliyor.

Güney yarımkürede yaz mevsiminin başlamasından bir ay önce gerçekleşen bu olay, klima kullanımının artması nedeniyle elektrik tüketimini rekor seviyelere çıkardı.

Inmet’in geçen hafta yayımladığı veriler Temmuz-Ekim döneminde hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini göstermişti.

İklim değişikliği dünyanın pek çok farklı noktasında aşırı hava olaylarının daha sık ve daha yoğun görülmesine yol açıyor.

Bilim insanlarına göre dünya genelinde sıcak hava dalgaları daha uzun ve daha yoğun hale gelirken, insanlar atmosfere sera gazına yol açan gazlar salmaya devam ettikçe bunun sürmesi bekleniyor.

Bu yıl başlayan El Nino ise, düzenli aralıklarla gerçekleşen ve havanın pek çok bölgede 1,5 yıl boyunca mevsim ortalamasından daha sıcak olmasına yol açan bir hava olayı.