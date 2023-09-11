Brezilya'da Ekstratropikal Kasırga Sonucu 44 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya'nın güneyini vuran ekstratropikal kasırga sonucunda 44 kişi hayatını kaybetti ve 46 kişi hala kayıp. Kasırga bölgede büyük hasara neden oldu ve arama kurtarma ekipleri kayıp kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

RİO GRANDE DO SUL, 11 Eylül (Xinhua) -- Brezilya Sivil Savunma ajansının Pazar günü yaptığı açıklamaya göre geçen hafta Brezilya'nın güneyini vuran ekstratropikal kasırganın ardından toplam 44 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi ise halen kayıp.

Kasırga bölgede büyük hasara da neden olurken, arama kurtarma ekipleri kayıp kişiler için arama çalışmalarını sürdürüyor.