Brezilya'nın Pernambuco eyaletinde 4 katlı bir apartmanın çökmesi sonucu can kaybının 14'e yükseldiği açıklandı. Yaklaşık 1,5 milyon kişinin yaşadığı Recife kentinde şiddetli yağışlar etkili olurken, çökmenin nedeni henüz bilinmiyor.

- Brezilya'da çöken apartmanda can kaybı 14'e yükseldi

BRASILIA - Brezilya'nın Pernambuco eyaletinde 4 katlı bir apartmanın çökmesi sonucu can kaybının 14'e yükseldiği açıklandı.

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinin başkenti Recife'ye bağlı Janga semtinde 4 katlı bir apartmanın çökmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında kayıp kişilerin cansız bedenlerine ulaşılmasıyla toplam can kaybı 14'e yükseldi. Yaklaşık 1,5 milyon kişinin yaşadığı kıyı kenti olan Recife'te şiddetli yağışlar etkili olurken Pernambuco Valisi Raquel Lyradaha daha fazla yağış beklendiği konusunda uyarıda bulundu.

Vali ayrıca hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çöken 4 katlı apartmanda yaşayanların çoğunun çökme sırasında uykuda olduğu aktarılmıştı. Binanın, bölgede etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle yıkıldığı tahmin ediliyor.