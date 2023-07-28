Brezilya'da cezaevi isyanında 5 mahkum öldü

RİO DE JANEİRO, 28 Temmuz (Xinhua) -- Cezaevi kaynaklarının Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre Brezilya'nın Acre eyaletindeki yüksek güvenlikli bir cezaevinde gün boyu süren bir isyanda beş mahkum öldü, iki mahkum ise yaralandı.

Acre Eyaleti Adalet ve Kamu Güvenliği Sekreterliği'ne göre olay Çarşamba sabahı Rio Branco kentindeki Antonio Amaro Alves cezaevinden kaçma girişiminde bulunan 13 mahkumun gardiyanlar tarafından tesis dışında yakalanmasıyla başladı.

Kaçma girişiminde bulunan mahkumlar iki gardiyanı rehin aldı. Gardiyanlardan biri kaçmayı başarırken, diğeri isyanın bastırıldığı Perşembe sabahına kadar mahkumlar tarafından rehin tutuldu.

Sivil polis, kimlikleri henüz açıklanmayan kurbanların cesetlerini teşhis etmek için cezaevine geldi.

Polis, cezaevinde bulunan 15 silahın nasıl içeri sokulduğunu araştırıyor.

15 yıl önce inşa edilen Antonio Amaro Alves maksimum güvenlikli cezaevinde tamamı suç örgütü lideri olan 99 mahkum bulunuyor.