Brezilya'da BYD İşçileri İnsan Ticareti Kurbanı Oldu

Brezilya'da yetkililer, 26 Aralık'ta Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin ülkedeki fabrikasının inşaat sahasında çalışan Çinli işçilerin ''insan ticareti kurbanı'' olduğunu açıkladı.

Brezilya, 25 Aralık'ta BYD işçilerinin "köleliğe" benzer koşullarda yaşadığını söyleyerek fabrikanın inşaatını durdurmuştu.

Kamu Çalışma Savcılığı'nın (MPT) yaptığı açıklamaya göre, Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde 160'tan fazla işçi kurtarıldı.

İddiaya göre, işçilerin pasaportları ve maaşları inşaat şirketi tarafından alıkonulmuştu.

BYD, yaptığı açıklamada, söz konusu şirketle bağlarını kestiğini ve " Brezilya mevzuatına tam uyum" taahhüdünde bulunduğunu belirtti.

BYD'nin Asya dışındaki ilk elektrrikli araç üretim tesisi olması planlanan fabrikanın, Mart 2025'te faaliyete geçmesi planlanıyordu

Jinjiang Construction Brazil adlı şirketin tarafından işe alınan işçiler, Camaçari şehrindeki dört tesiste yaşıyordu.

Savcılık açıklamasına göre, işçiler, bu tesislerden birinde yataksız yerde uyumaya zorlanıyordu.

Her banyo 31 işçi tarfından kullanılıyordu. Bu nedenle işe hazırlanmak için çok erken kalkmaları gerekiyordu.

Brezilya yasalarında "kölelik benzeri koşullar", borç esareti ve insan onurunu ihlal eden işleri kapsıyor.

Savcılık, birçok işçinin ücretinin alıkonulması ve sözleşmelerinin feshedilmesi durumunda aşırı borç tehditiyle yüzleşmeleri nedeniyle "zorla çalıştırılmalarının" sözkonusu olduğunu belirtti.

BYD, etkilenen işçilerin otellere yerleştirildiğini söyledi.

Jinjiang ise suçlamaları reddetti ve yanlış anlaşılma olduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü durumla ilgili Brezilya hükümetiyle iletişim kurulduğunu söyledi.

Savcılar şirketlerle 7 Ocak'ta tekrar bir araya geleceklerini ve bir anlaşma önereceklerini belirtti.

Çinli elektrikli araç şirketinin en büyük yurtdışı pazarı Brezilya. BYD'nin 2024 yılının ilk 11 ayında Çin dışında sattığı otomobillerin yaklaşık beşte biri Brezilya'daydı.

BYD, 2025 yılı başlarında Brezilya'da üretime başlama planan tesiste ilk etapta 150 bin otomobil üretmeyi amaçlıyordu.

Çinli şirket bu tesis için 480 milyon dolardan fazla yatırım yapacağını açıklamıştı.