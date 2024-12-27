Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında 2. gün! Duruşma amca Salim Güran'ın savunmasıyla başladı
"Bu vahşiden neden şüphelenmiyorsunuz?"
Erdoğan'ın imzasıyla yeni dönem başladı! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
Attığı imza yeni dönemi başlattı! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
'Düzeltme' beklentileri son buldu: Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
Milyonların ek zam beklentisi bu kararla son buldu
İran, Suriye'yi kan gölüne çevirecek provokasyon: Hepsinin kafasını koparın
İran'dan 17 kenti kana bulayan kışkırtma: Hepsinin kafasını koparın
BBC

Brezilya'da BYD İşçileri İnsan Ticareti Kurbanı Oldu

Brezilya'da BYD İşçileri İnsan Ticareti Kurbanı Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya, Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin inşaat sahasında çalışan 160'tan fazla işçi için insan ticareti kurbanı olduklarını açıkladı. İşçiler, 'köleliğe' benzer koşullarda çalıştırılıyordu ve pasaportları ile maaşları alıkonmuştu.

Brezilya'da yetkililer, 26 Aralık'ta Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin ülkedeki fabrikasının inşaat sahasında çalışan Çinli işçilerin ''insan ticareti kurbanı'' olduğunu açıkladı.

Brezilya, 25 Aralık'ta BYD işçilerinin "köleliğe" benzer koşullarda yaşadığını söyleyerek fabrikanın inşaatını durdurmuştu.

Kamu Çalışma Savcılığı'nın (MPT) yaptığı açıklamaya göre, Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde 160'tan fazla işçi kurtarıldı.

İddiaya göre, işçilerin pasaportları ve maaşları inşaat şirketi tarafından alıkonulmuştu.

BYD, yaptığı açıklamada, söz konusu şirketle bağlarını kestiğini ve " Brezilya mevzuatına tam uyum" taahhüdünde bulunduğunu belirtti.

BYD'nin Asya dışındaki ilk elektrrikli araç üretim tesisi olması planlanan fabrikanın, Mart 2025'te faaliyete geçmesi planlanıyordu

Jinjiang Construction Brazil adlı şirketin tarafından işe alınan işçiler, Camaçari şehrindeki dört tesiste yaşıyordu.

Savcılık açıklamasına göre, işçiler, bu tesislerden birinde yataksız yerde uyumaya zorlanıyordu.

Her banyo 31 işçi tarfından kullanılıyordu. Bu nedenle işe hazırlanmak için çok erken kalkmaları gerekiyordu.

Brezilya yasalarında "kölelik benzeri koşullar", borç esareti ve insan onurunu ihlal eden işleri kapsıyor.

Savcılık, birçok işçinin ücretinin alıkonulması ve sözleşmelerinin feshedilmesi durumunda aşırı borç tehditiyle yüzleşmeleri nedeniyle "zorla çalıştırılmalarının" sözkonusu olduğunu belirtti.

BYD, etkilenen işçilerin otellere yerleştirildiğini söyledi.

Jinjiang ise suçlamaları reddetti ve yanlış anlaşılma olduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü durumla ilgili Brezilya hükümetiyle iletişim kurulduğunu söyledi.

Savcılar şirketlerle 7 Ocak'ta tekrar bir araya geleceklerini ve bir anlaşma önereceklerini belirtti.

Çinli elektrikli araç şirketinin en büyük yurtdışı pazarı Brezilya. BYD'nin 2024 yılının ilk 11 ayında Çin dışında sattığı otomobillerin yaklaşık beşte biri Brezilya'daydı.

BYD, 2025 yılı başlarında Brezilya'da üretime başlama planan tesiste ilk etapta 150 bin otomobil üretmeyi amaçlıyordu.

Çinli şirket bu tesis için 480 milyon dolardan fazla yatırım yapacağını açıklamıştı.

BBC
img

Okulda "turnike" krizi! 1000 TL'yi ödeyen geçti, ödemeyen bekledi
img

İstanbul ve 10 il için alarm verildi! Çok kuvvetli olacak
img

Süper Lig şampiyonu hocayı da yanında götürüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan uçağını kim düşürdü? Rusya'dan iddialara ilk yanıt
Dünyanın gözü Rusya'nın üstünde! İddialara ilk yanıt
Fenerbahçe ile anlaşan Talisca hakkında korkunç şüphe
Fenerbahçe ile anlaşan Talisca hakkında korkunç şüphe
Asgari ücret ile geçinilebileceğini savundu, verdiği örnek şaşırttı
Asgari ücret ile geçinilebileceğini savundu, verdiği örnek şaşırttı
Yeni dil öğrenmeye bile başladı: Barış Alper Yılmaz hakkında bomba gelişme
Transfer olacağı ülkenin dilini bile öğrenmeye başladı
Yatırımcıların yeni gözdesi gremse altın oldu
Yatırımcılar artık onu satın alıyor
Çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen adamdan karısına sıra dışı hediye
DNA testinin sonucunu gördü, karısına sıra dışı bir hediye hazırladı

Son Dakika Haberleri

MEMUR MAAŞ ZAMMI | En düşük memur maaşı 2025'te kaç TL olacak? Memur maaşı 2025 Ocak zammı nasıl hesaplanır? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! 2025 Emekli maaş zam oranları belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 27 Aralık Cuma Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Nezaket bulundu mu? MASTERCHEF 5. CEKET | MasterChef 5. ceketi kim giydi? 26 Aralık Perşembe son ceketi kim aldı? 27 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var? ÖTV muafiyetli araçlar 2025! Engellilere ÖTV muafiyeti nedir? ÖTV muafiyetli araçlar hangileri? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27 Aralık Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27 Aralık Sarıçam, Kozan, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Galatasaray Bankalar Birliğinden çıktı mı? 27 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.