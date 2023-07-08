Brezilya'da apartman çöktü, 8 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın Recife şehrinde bir sitedeki apartmanın çökmesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi. Olayın nedeni henüz belirlenemezken, yoğun yağışların etkili olabileceği düşünülüyor.

Brezilya'nın kuzey doğusundaki Recife şehrinde bir sitedeki apartmanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi.

BBC'nin haberine göre, Recife'de bir site içerisinde bulunan bina, nedeni belirsiz şekilde çöktü.

Olayda ilk belirlemelere göre, aralarında 5 ve 8 yaşlarındaki 2 çocuğun da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basın, 43 yaşında bir anne ve 19 yaşındaki oğlunun da ölenler arasında olduğunu aktardı.

Enkaz altından 4 kişi sağ çıkarılırken, enkaz altında olduğu düşünülen 6 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Sakinlerinin "mezar binalar" olarak tanımladıkları site, Recife şehrinin Paulista banliyösündeki Janga Mahallesi'nde bulunuyor.

Yetkililer, yerel saatle 06.35'de çöken binanın çoğu sakininin, olay esnasında uyuduğunu bildirdi.

Binanın çökme nedeni yoğun yağışlar olabilir

Binanın çökme sebebi kesin olarak belirlenemezken, Recife şehrinin son günlerde maruz kaldığı yoğun yağışların olayda etkili olabileceğinden şüpheleniliyor.

Yerel yönetim, yağışın devam etmesinin beklendiğini açıkladı ve halkı güvenli binalara geçmeleri için uyardı.