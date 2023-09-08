Brezilya Bağımsızlık Kutlamaları Brasilia'da Gerçekleşti
Brezilya'nın Bağımsızlığı'nın 201. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde başkent Brasilia'da bir hava gösterisi düzenlendi. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ülkesinin bağımsızlık ilanının yıl dönümü kutlamalarına katıldı.
BRASİLİA, 8 Eylül (Xinhua) -- Brezilya'nın Bağımsızlığı'nın 201. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde başkent Brasilia'da bir hava gösterisi düzenlendi, 7 Eylül 2023.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Perşembe günü ülkesinin 7 Eylül 1822'deki bağımsızlık ilanının yıl dönümü kutlamalarına katıldı. Lula da Silva, kutlamalarda askeri komutanlar eşliğinde gerçekleşen askeri ve sivil geçit törenine başkanlık etti. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Dünya