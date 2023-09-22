Bozcaada Demir Sahasına Götürülen Akaryakıt Tankeri Arızası Giderildi
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan 'Sappho' isimli akaryakıt tankeri, arızasının giderilmesinin ardından Bozcaada Demirleme Sahası'na götürüldü. Boğaz trafiği tekrar açıldı.
ARIZASI GİDERİLDİ, BOZCAADA DEMİR SAHASINA GÖTÜRÜLDÜ
Çanakkale Boğazı'nda Kumkale açıklarında makine arızası yapıp sürüklenen 183 metre boyundaki 'Liberya' bayraklı 'Sappho' isimli akaryakıt tankeri, saat 09.45 arızasını gidermesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-15' römorkörleriyle Bozcaada Demirleme Sahası'na götürüldü. Öte yandan boğaz güney-kuzey yönlü tekrar trafiğe açıldı.
Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya