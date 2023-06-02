Botsvana'da Trafik Kazası: 22 Ölü

Botsvana'nın kuzeydoğu kesiminde meydana gelen trafik kazasında en az 22 kişi hayatını kaybetti ve 7 kişi yaralandı. Kazanın nedeni konusundaki soruşturma devam ediyor.

GABORONE, 2 Haziran (Xinhua) -- Botsvana'nın kuzeydoğu kesiminde meydana gelen trafik kazasında en az 22 kişi hayatını kaybetti ve 7 kişi yaralandı.

Botsvana'nın kuzey bölümünün kıdemli polis memurlarından Amir Robert Mmese, kazanın Perşembe günü Botsvana'nın ikinci en büyük kenti olan Francistown'ın kuzeybatısındaki bir yolda bir kamyonun bir minibüs ile çarpışması sonucu meydana geldiğini söyledi.

Mmese, kazanın nedeni konusundaki soruşturmanın devam ettiğini sözlerine ekledi.