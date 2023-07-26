Botsvana, Angola'ya 8.000 fil bağışlama teklifi yaptı

Botsvana Dışişleri Bakanı Lemogang Kwape, Angola Devlet Başkanı Joao Lourenco'nun ziyareti sonucunda, Botsvana'nın Angola'ya 8.000 fil bağışlama teklifi yaptığını açıkladı. Bu bağışın Angola'nın turizm sektörüne önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

GABORONE, 26 Temmuz (Xinhua) -- Afrika'daki vahşi fillerin yaklaşık yarısına ev sahipliği yapan Botsvana, bu dev memelilerin 8.000'ini Angola'ya bağışlamayı teklif etti.

Botsvana Dışişleri Bakanı Lemogang Kwape bu açıklamayı Salı günü başkent Gaborone'de Angola Devlet Başkanı Joao Lourenco'nun Botsvana'ya yaptığı son resmi ziyaretin sonuçları hakkında gazetecilere verdiği demeçte yaptı.

Kwape, "Botsvana'nın Angola'ya 8.000 fil bağışlama teklifi ziyaretin en önemli sonuçlarından biriydi" dedi.

Angola Devlet Başkanı Lourenco, 19-21 Temmuz tarihleri arasında Botsvana'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Fil bağışının, Angola'nın turizm sektörünü canlandırmasında oldukça önemli bir rol oynayacağını söyleyen Kwape, bağışın ne zaman gerçekleşeceğine dair bilgi vermedi.

130.000'den fazla file ev sahipliği yapan Botsvana, en büyük fil nüfusuna sahip ülke konumunda bulunuyor.