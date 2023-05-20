Bosna Hersek ve Karadağ'da Türk vatandaşları oy kullanmaya başladı
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Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek ve Karadağ'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'deki 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanmaya başladı. Yurt dışı oyları yüksek güvenlik altında Ankara'ya getirilecek ve sayım işlemi yapılacak.
Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek ve Karadağ'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'deki 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanmaya başladı.
Bosna Hersek'te Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ile Mostar ve Banja Luka Başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda yerel saat ile saat 08.00'da oy kullanma işlemi başladı.
Bosna Hersek genelinde 2 bin 946 seçmen bulunurken, seçimin ilk turunda yüzde 50 katılım sağlanmıştı.
Bosna Hersek'te oy verme işlemi yarın akşam yerel saat ile 22.00'da sona erecek.
Karadağ
Bölge ülkelerinden Karadağ'da da 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu yerel saat ile 08.00'de oy verme işlemleri başladı.
Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliği'nde kurulan sandıklarda vatandaşlar, yarın akşam yerel saat ile 22.00'a kadar oylarını kullanabilecek.
Yurt dışı oylar, yüksek güvenlik altında Ankara'ya gelecek
Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.
Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.
Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.
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