Bosna Hersek ve Karadağ'da Türk vatandaşları oy kullanmaya başladı

Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek ve Karadağ'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'deki 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanmaya başladı. Yurt dışı oyları yüksek güvenlik altında Ankara'ya getirilecek ve sayım işlemi yapılacak.