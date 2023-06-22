Bosna Hersek ve Europol arasında ortak iletişim ofisi açıldı

Bosna Hersek'in, Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) ile işbirliği çerçevesinde başkent Saraybosna'da "ortak iletişim" ofisi açıldı. Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesic, açılışta yaptığı konuşmada, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde emin adımlarla ilerlediğini vurgulayarak, "Europol ile işbirliği hepimiz için dönüm noktası." dedi.

Bosna Hersek'in, Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) ile işbirliği çerçevesinde başkent Saraybosna'da "ortak iletişim" ofisi açıldı.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesic, açılışta yaptığı konuşmada, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde emin adımlarla ilerlediğini vurgulayarak, "Europol ile işbirliği hepimiz için dönüm noktası." dedi.

Açılışı yapılan "ortak iletişim" ofisiyle ilgili kurum ve kuruluşların "görünebilir" olacağına dikkati çeken Nesic, hem ülke içinde hem de diğer ülkelerle ilişkilerin daha da güven kazanacağını söyledi.

Europol Direktör Yardımcısı Jean-Philippe Lecouffe ise sınır ötesi suçlarda Bosna Hersek'in kilit partnerlerden olduğunu belirterek, Bosna Hersek ile işbirliğinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

AB Bosna Hersek Delegasyon Şefi Johann Sattler de Bosna Hersek'in Europol ailesine dahil olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "ortak iletişim" ofisinin faaliyete başlamasıyla birçok suçla mücadelede bilgi akışının daha kolay olacağının altını çizdi.

Saraybosna'daki ofiste Bosna Hersek genelindeki emniyet temsilciliklerinden 16 polisin görev yapacağı kaydedildi.