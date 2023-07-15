Bosna Hersek, Türkiye, Hırvatistan ve Macaristan'a gözlem uçuşu için ev sahipliği yapacak

Bosna Hersek Savunma Bakanlığı, Türkiye, Hırvatistan ve Macaristan'ın gözlem uçuşu yapan ekiplerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Açık Semalar Antlaşması kapsamında gerçekleştirilecek olan uçuşta, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait silahsız bir uçak kullanılacak ve Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri destek ekibi de katılım sağlayacak.