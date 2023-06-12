Bosna Hersek'ten Suudi Arabistan'a hac kafili yola çıktı

Hac görevini yerine getirmek üzere Bosna Hersek'ten Suudi Arabistan'a gidecek kafilenin ilki yola çıktı. Bosna Hersek'ten kutsal topraklara 2 bin, Bosna Hersek diasporasından 200 hacı adayı gidecek.

Hac görevini yerine getirmek üzere Bosna Hersek'ten Suudi Arabistan'a gidecek kafilenin ilki yola çıktı.

Bosna Hersek'in farklı şehirlerinden başkent Saraybosna'ya gelen 284 hacı adayı, Uluslararası Saraybosna Havalimanı'ndan kalkan uçakla Medine'ye hareket etti.

Hacı adayları, Bosna Hersek İslam Birliği yetkilileri ve yakınları tarafından dualarla uğurlandı.

Bosna Hersek İslam Birliği Hac ve Umre Ofisi Müdürü Dzevad Hadzic, burada yaptığı açıklamada, bugün yerel saatle 17.35'te 284 kişilik ikinci grubun da yola çıkacağını söyledi.

Bosna Hersek İslam Birliğince yapılan açıklamada da bu yıl Bosna Hersek ve diasporasından, kutsal topraklara gidecek en yaşlı hacı adayının 84, en gencinin 15 yaşında olacağı ifade edildi.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta eşi ve 22 yakınını kaybeden, bahçesine izinsiz yapılan kiliseyi uzun süren mücadeleler sonunda 5 Haziran 2021'de yıktırmayı başaran Boşnak nine Fata Orloviç de bu yıl hac görevini yerine getirecek adaylar arasında yer alıyor.

Öte yandan bu yıl, Bosna Hersek'ten kutsal topraklara 2 bin, Bosna Hersek diasporasından 200 hacı adayı gidecek.

Bosna Hersekli hacı adaylarına, Suudi Arabistan'da 49 sertifikalı rehber eşlik edecek ve 17 sağlık görevlisi alanda hazır bulunacak.

???????Bosnalı hacı adayları, 4 gün boyunca kalkacak toplam 8 uçakla Saraybosna'dan Medine'ye ulaştırılacak.