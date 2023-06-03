Bosna Hersek'teki Tarikat Merkezi'nin 45. Yılı Kutlandı

Bosna Hersek İslam Birliği tarafından düzenlenen "Cemaat ve Cami Günleri" çerçevesinde Tarikat Merkezi'nin kuruluşunun 45. yılı dolayısıyla program düzenlendi. Programa İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, Tarikat Merkezi Başkanı Cazim Hadzimejlic ve araştırmacı yazar Mehmet Fatih Çıtlak ile çok sayıda davetli katıldı.

Bosna Hersek'teki Tarikat Merkezinin kuruluşunun 45. yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Bosna Hersek İslam Birliği tarafından düzenlenen "Cemaat ve Cami Günleri" çerçevesinde tarihi Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nde düzenlenen programa, İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, Tarikat Merkezi Başkanı Cazim Hadzimejlic ve araştırmacı yazar Mehmet Fatih Çıtlak ile çok sayıda davetli katıldı.

Kavazovic, Bosna Hersek'teki İslam Birliği çatısı altında bulunan merkezin varlığının oldukça önemli olduğunu söyledi.

Tasavvufun, Bosna Hersek'te İslam'ı dalgalandıran kanallardan olduğunu belirten Kavazovic, "Tasavvuf, sahip olduğu donanımla tüm sosyal kategorilere hitap etmekte ve tembelliğe karşı da bir engel oluşturmaktadır." dedi.

Hadzimejlic de Tarikat Merkezi ve İslam Birliğinin son derece güzel işbirliği yürüttüğüne işaret ederek "Tasavvufun sınırları yoktur. Tasavvuf, birliği ve Allah'a olan sevgiyi barındırır." diye konuştu.

Tarikat Merkezi Genel Sekreteri Sead Halilagic, merkezin 45 yıl önce kurulduğunu anımsatarak "Merkezin kuruluş amacı; kardeşlik ve tarikatlar arası ilişkileri geliştirmek ile İslam birliğinin tüm kurum ve organlarıyla koordinasyon içerisinde olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Programın ardından "Tarikatın Taçları" konulu serginin açılışı yapıldı.

Akşam saatlerinde sema gösterisi düzenlenecek.