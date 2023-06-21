Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti, Yüksek Temsilci'nin kararlarını yayımlamayacak

Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti (RS), Yüksek Temsilci Christian Schmidt'in aldığı kararların entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmamasına ilişkin yasa değişikliğini oy çokluğuyla kabul etti. RS Ulusal Meclisi'nde (NSRS) yapılan oylamada, Schmidt'in kararlarının entite sınırlarında uygulanmamasını öngören yasa değişikliği için 61 temsilciden 54'ü "evet" oyu kullandı.

BANJA Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS), Yüksek Temsilci Christian Schmidt'in aldığı kararların entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmamasına ilişkin yasa değişikliğini oy çokluğuyla kabul etti.

RS Ulusal Meclisi'nde (NSRS) yapılan oylamada, Schmidt'in kararlarının entite sınırlarında uygulanmamasını öngören yasa değişikliği için 61 temsilciden 54'ü "evet" oyu kullandı.

NSRS'den yapılan açıklamada, RS'nin, Schmidt'i "Yüksek Temsilci" olarak kabul etmediği belirtilerek "Bu bağlamda, RS, bundan sonra Schmidt'in aldığı kararları Resmi Gazetesi'nde yayımlamayacak." ifadesine yer verildi.

Oylamadan önce NSRS'de bulunan yetkililere hitap eden RS Başkanı Milorad Dodik, "aslında var olmayan" biriyle işbirliği yapamayacaklarını söyledi.

RS'nin aldığı karara Yüksek Temsilci Schmidt ise henüz bir tepki göstermedi.

Bosna Hersek'te OHR ve Yüksek Temsilci

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'nın getirdiği karmaşık siyasi yapının yanı sıra ülkede yine Dayton ile oluşturulan Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ihtiyaç durumunda yasa çıkarabilecek yetkiye sahip.

OHR, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik, ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini de koordine ediyor.

Birleşmiş Milletlere (BM), her yıl Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor sunan Yüksek Temsilci, "Bonn yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa çıkarabiliyor.