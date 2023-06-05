Bosna Hersek'te Srebrenitsa'dan Hikayeler Sergisi Açıldı

Bosna Hersek'in Tuzla kentinde, Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden kişilerin hikayelerinin anlatıldığı fotoğraf ve videolardan oluşan bir sergi açıldı. Sergi, Potoçari Anıt Merkezi tarafından organize edildi ve Tuzla'da 7 gün boyunca ziyaret edilebilecek. Daha sonra ise Prijedor, Mostar ve Saraybosna'da açılacak.