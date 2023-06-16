Bosna Hersek'te Sırp Cumhuriyeti Başkanı Dodik, Saraybosna'nın kuşatma altında tutulmadığını iddia etti

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik, ülkede 1992-1995 yıllarındaki savaşta başkent Saraybosna'nın kuşatma altında tutulmadığını savundu. Bosnalı Sırp lider Dodik, Srna haber ajansına yaptığı açıklamada, "(Saraybosna'nın) 1425 gün kuşatma altında tutulduğu kötü üne sahip bir yalandır. Savaş sırasında Saraybosna'da kuşatma olmadı, sadece etnik olarak bölündü." iddiasında bulundu.

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik, ülkede 1992-1995 yıllarındaki savaşta başkent Saraybosna'nın kuşatma altında tutulmadığını savundu.

Bosnalı Sırp lider Dodik, Srna haber ajansına yaptığı açıklamada, "( Saraybosna'nın) 1425 gün kuşatma altında tutulduğu kötü üne sahip bir yalandır. Savaş sırasında Saraybosna'da kuşatma olmadı, sadece etnik olarak bölündü." iddiasında bulundu.

Dodik ayrıca, "savaş yıllarında Saraybosna'da yaşayan Sırpların savaşın en büyük kurbanları" olduğunu savunarak "Saraybosnalı Sırpların mülteci durumundaki görüntüleri hala Sırp halkının gönlündeki yerini korumaktadır." sözlerini sarf etti.

Boşnak lider Becirovic'den Dodik'e tepki

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Denis Becirovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dodik'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Becirovic paylaşımında, "RS Başkanı Milorad Dodik'in son açıklamaları, halkı yanıltma ve yanlış bilgilendirme girişimlerinden biridir ancak bu açıklamalar, Birleşmiş Milletler (BM) mahkemelerinin kararlarını ve gerçekleri silemez." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımında, Saraybosna kuşatmasının 5 Nisan 1992'de başladığını ve 1425 gün sürdüğünü kaydeden Becirovic, "Bosna Hersek'in başkentinin (Saraybosna) acımasızsa kuşatılmasında 1601'i çocuk, 11 bin 541 vatandaş öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic de sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Saraybosna artık hiç kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değil. Şehri ve çok kültürlü, Avrupalı Saraybosnalıları rahat bırakın." ifadelerine yer verdi.

Karic ayrıca, "Bizi ve milletçiliği nefretiniz, yalanlarınız ve kişisel çıkarlarınız için kullanmaktan vazgeçin!" ifadesiyle Dodik'e tepki gösterdi.

Saraybosna kuşatması 1425 gün sürdü

Avrupa Birliği (AB), 15 Ocak 1992'de Slovenya ve Hırvatistan'ın bağımsızlığını kabul ederken Bosna Hersek'in bağımsızlığı için referandum yapılmasını şart koştu. Bunun üzerine Bosna Hersek, Şubat 1992'de bağımsızlık referandumu yapma kararı aldı. Bosna Hersek'in, 1 Mart 1992'deki referandumunda bağımsız bir devlet olmasının hemen ardından 5 Nisan 1992'de başkent Saraybosna, Sırp birliklerince abluka altına alındı.

Sırp kuvvetleri, 13 bin kişilik kuşatma birlikleriyle Saraybosna'yı çevreleyen tepelere mevzilendi ve buradan ağır ve hafif silahlarla saldırdı. Buna karşılık Bosna Devleti Savunma Kuvvetleri (Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusu-ARBiH), kuşatma altındaki şehirde 19 ay içinde 70 bin kişiden oluşan bir ordu kurdu fakat bu ordu yeterli teçhizata sahip değildi ve kuşatmayı kırmaya gücü yetmedi.

Modern tarihin en uzun kuşatması kabul edilen ve 1425 gün süren Saraybosna kuşatmasında Sırp kuvvetlerinin saldırılarında 1601'i çocuk 11 bin 541 kişi hayatını kaybetti.

Saraybosna'nın kuşatılmasıyla resmen başlayan ve ülkenin dört bir yanına yayılan savaşta ise 100 bin kişi öldü, en az 2 milyon kişi yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı.