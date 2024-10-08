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Bosna Hersek'te Sel ve Heyelan Felaketi: 21 Ölü ve 1 Günlük Yas İlan Edildi

Bosna Hersek'te Sel ve Heyelan Felaketi: 21 Ölü ve 1 Günlük Yas İlan Edildi
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Bosna Hersek'te meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel ve heyelan felaketi, en az 21 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ülke genelinde bir günlük yas ilan edildi ve eğlence programları yasaklandı.

BOSNA Hersek'te en az 21 kişinin hayatını kaybettiği sel ve heyelan felaketi nedeniyle bir günlük yas ilan edildi.

Bosna Hersek'te geçen hafta etkisini gösteren şiddetli yağışlar sebebiyle yaşanan sel ve heyelan felaketi nedeniyle en az 21 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hayatını kaybedenler için ülke genelinde 1 günlük yas ilan edildiği ifade edildi. Açıklamada, yas kararı kapsamında ülkede eğlence programlarının yasak olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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