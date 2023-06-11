Bosna Hersek'te savaş suçlusu Kordic'in açıklamaları tepki çekti

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Başkan Yardımcısı Refik Lendo ve Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, savaş suçlusu Dario Kordic'in 'Tekrar yapardım' sözlerine tepki gösterdi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Başkan Yardımcısı Refik Lendo ve Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, savaş suçlusu Dario Kordic'in "Tekrar yapardım" sözlerine tepki gösterdi.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta Hırvat Savunma Konseyi (HVO) Komutanı olarak görev yapan ve Ahmiçi katliamı nedeniyle yargılanan Kordic'in sosyal medyada yayılan videodaki "Hapishaneye, savaşa değip değmeyeceğini bana sessizce sordu. Ona her şeyi tekrar yapacağımı, bir saniyesini değiştirmeyeceğimi, her saniyenin buna değer olduğunu söyledim." şeklindeki sözleri ülkede tepkiyle karşılandı.

Bosnalı Hırvat lider Komsic, yaptığı yazılı açıklamada, "Kordic'in açıklaması, kendi içinde korkunç ve aslında bazen isteyip kendimize itiraf edebildiğimizden çok daha kötü ve derin şeyler içeriyor." ifadesine yer verdi.

"Aynı planlar, aynı tehditler, aynı açıklamalar, uluslararası toplumun aynı tavrı, Saraybosna'daki aynı saf insanlar." ifadesini kullanan Komsic, suçluların halklarının fikirleri, büyük devlet planları ve kötülük adına işledikleri suçları tekrarlamaya hazır olduklarını belirtti.

"Savaş sonrası dönemin en korkunç açıklamalarından biri"

Lendo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savaş suçlusu Kordic'in savaş sırasında yaptığı her şeyi tekrarlayacağını söylediği video, Kordic'in sadece rehabilite edilmediğini değil aynı zamanda suçlarından gurur duyduğunu ve onları tekrarlamaya hazır olduğunu doğruluyor." görüşünü paylaşarak, yetkili kurumlara Kordic'i "acilen cezalandırmaları" çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Konakovic de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kordic'e tepki göstererek, "Savaş suçlusu Dario Kordic'in açıklamaları, Bosna Hersek'te savaş sonrası dönemin en korkunç açıklamalarından biridir." ifadesine yer verdi.

Kordic, 25 yıl hapse mahkum edilmişti

HVO birlikleri tarafından 16 Nisan 1993'te Bosna Hersek'in Ahmiçi köyünde 116 Boşnak sivilin katledilmesiyle ilgili davada Kordic, Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından 25 yıl hapse mahkum edilmişti.

ICTY'nin 17 Aralık 2004'te yayımladığı karar, Bosnalı Hırvat siyasetçi ve HVO komutanlarından Kordic'in, Bosna Hersek'teki Ahmici köyüne yapılan askeri saldırıyı planladığını teyit etmişti.

Kordic, cezasının üçte ikisini tamamladıktan sonra 2014'te tahliye edilmişti.