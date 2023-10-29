Bosna Hersek'te İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto gösterisi

Bosna Hersek'in Zenica şehrinde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak ve pankartlar açarak İsrail'in saldırılarını kınadı. Gösteride ayrıca Filistin halkı için nakdi yardım da toplandı.

Bosna Hersek'in Zenica şehrinde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Yüzlerce Bosna Hersekli, ellerinde Filistin bayraklarıyla Zenica'daki Aliya İzetbegoviç Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, "Yeni bir soykırımı engellemeyen dünyaya hoş geldiniz", "Toplu çocuk mezarları üzerinde kutsal topraklar yapılamaz", "Özgür Filistin" ve "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

Bosna Hersek'teki iki entiteden Bosna Hersek Federasyonu'nun İçişleri Bakanı Ramo İsak, gösteride yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'te 1993-1995'teki savaştan sağ olarak kurtulduğunu ve Filistin halkını anladığını söyledi.

Filistin halkının kötü şeyler yaşadığını ifade eden İsak, "Gazze halkını desteklemek için buradayım. Hepimiz ayağa kalkmalı, tüm dünyayı Gazze'de yaşananların derhal durdurulması ve Gazze halkının normal yaşamlarına devam edebilmesi için çaba göstermeye çağırmalıyız." diye konuştu.

Gösteride ayrıca Filistin halkı için nakdi yardım da toplandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 116 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 34 Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.