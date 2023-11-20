Bosna Hersek'te bir cami kundaklandı, şüpheli yakalandı

Bosna Hersek'in Tuzla şehri yakınlarındaki Gradacac'da bulunan Hüseyin Camisi'nde düzenlenen kundaklama sonucu çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, camide büyük hasar oluştu. Camiyi kundakladığı tespit edilen şüpheli S.A. ise yakalandı. Belediye Başkanı olayın kendilerini üzdüğünü ve kundakçının cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Bosna Hersek'in Tuzla şehri yakınlarındaki Gradacac'da bir camiyi kundakladığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Gradacac'da bulunan Hüseyin Camisi'nde dün düzenlenen kundaklama sonucu çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, camide büyük hasar oluştu.

Öte yandan savcılık, camiyi kundakladığı tespit edilen şüpheli S.A'nın yakalandığını bildirdi.

Gradacac Belediye Başkanı Edis Dervisagic, olayın kendilerini çok üzdüğünü ve şoka uğradıklarını, kundakçının hak ettiği cezayı alması gerektiğini belirtti.

Dervisagic, Hüseyin Camisi'nin diğer eksiklerini de gidererek en yakın zamanda ibadete açacaklarını ifade etti.