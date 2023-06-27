Bosna Hersek'te Anayasa Mahkemesi krizi derinleşiyor

Sırp Cumhuriyeti'nde kabul edilen yasa tasarısı, Anayasa Mahkemesi kararlarının geçerliliğini iptal ediyor. RS Başkanı Milorad Dodik, bu adımın RS'nin bağımsızlığının temeli olacağını söyledi. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic, Dodik'i görevden alması yönünde çağrıda bulundu. ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliği, Dayton Barış Antlaşması'na aykırı davranıldığını belirtti.

BANJA Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS), Anayasa Mahkemesi kararlarının entitede geçerliliğini iptal eden yasa tasarısı, oy çokluğuyla kabul edildi.

RS Ulusal Meclisinde (NSRS), Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasına ilişkin yapılan oylamada, 65 temsilciden 56'sı "evet" oyu kullandı.

RS Başkanı Milorad Dodik, meclis oturumunda yaptığı konuşmada, ayrılıkçı söylemlerine devam ederek, "Bugün atılan adım, RS'nin bağımsızlığının temeli olacaktır." dedi.

NSRS'den çıkan karara tepki yağdı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic de Yüksek Temsilci Christian Schmidt'e, Dodik'i görevden alması yönünde çağrıda bulundu.

Konseyin Hırvat Üyesi Zeljko Komsic de Dodik'in bu hareketiyle saldırıya hazırlandığını savundu.

ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliği, NSRS'nin Bosna Hersek Anayasası ve ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'na aykırı davrandığının altını çizerek, "Dayton'da açık şekilde RS'nin Bosna Hersek kurumlarının aldığı kararlara saygı duyması gerektiği ifade ediliyor. Böyle bir karar almaya hakları yok." ifadelerini kullandı.

NSRS, geçen hafta da Yüksek Temsilci Schmidt tarafından alınan kararların entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönünde karar almıştı.

Bosna Hersek'teki Anayasa Mahkemesi krizi

Bosna Hersek'te 3 Boşnak, 3 Sırp ve 3 Hırvat hakimden oluşan Anayasa Mahkemesi, Sırp hakimlerden 2'sinin çekilmesi ve birinin de emekliliğe zorlanmasının ardından ortaya çıkan krizi aşabilmek için 19 Haziran'da, Sırp üyelerin katılımı olmadan oturum yapılabilmesi yönünde olağanüstü bir karar almıştı.

Anayasa Mahkemesinin kural değişikliği yoluyla Sırp hakimlerin katılımı olmadan mahkemenin işleyişinin önünü açma yönündeki bu adımına sert tepki gösteren Dodik, söz konusu kararın iptal edilmesini talep etmişti.