Bosna Hersek'te 3 Kişiyi Öldüren Katilin Cesedi Mezar Yeri Bulunamadığı İçin Morgda Bekletiliyor

Bosna Hersek'te ikisi Türk 3 kişiyi öldüren Nermin Sulejmanovic'in cesedi, kimse mezar yeri vermek istemediği için 3 aydır morgda bekletiliyor.

Bosna Hersek'in Gradacac şehrinde ağustos ayında 3 kişiyi öldüren katilin cenazesi dondurucuda kaldı. Ayrı yaşadığı eşi ve iki Türk vatandaşını öldüren Nermin Sulejmanovic'in cesedi, kimse mezar yeri vermek istemediği için aylardır bekletiliyor. Cenaze hizmetleri firması müdürü Faruk Latifagic, Sulejmanovic'in yakınlarının aylardır mezar yeri aradığını ancak hiçbir yerden olumlu yanıt alamadıklarını söyledi. Cenazenin dondurucuda muhafazası için şu ana kadar bin 500 euro harcandığına dikkat çeken Latifagic, "Şehir yönetimi, tüm harcamaları karşılamaya hazır. Ancak kimse mezar yeri vermiyor. Bu nedenle de defin işlemi henüz gerçekleştirilemedi. Defin izni mevcut ancak mezar yeri olmadığı sürece her şey beklemede kaldı. Yapılacak bir şey yok, prosedür böyle" diye konuştu.

Etrafa ateş açmıştı

Gradacac'ta fitness antrenörlüğü yapan Nermin Sulejmanovic, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak eski eşi N.H.'yi silahıyla vurmuş, sonrasında etrafa ateş açmıştı. Sulejamnovic'in ateş açması sonucu vurulan Önder Cengiz ve 23 yaşındaki oğlu Denis Cengiz de hayatını kaybetmişti. Polisten kaçarken ateş etmeye devam eden Sulejmanovic, yakalanmamak için intihar etmişti. - SARAYBOSNA