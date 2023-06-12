Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti Başkanı Dodik, Rusya-Ukrayna savaşında tarafsız kaldıklarını söyledi

Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik, Rusya Günü vesilesiyle Banja Luka'da düzenlenen resepsiyonda yaptığı açıklamada, Sırp Cumhuriyeti'nin Rusya ile işbirliği yaptığını ancak diğer ülkelerle de işbirliğine karşı olmadığını belirterek, Rusya-Ukrayna savaşında tarafsız kaldıklarını söyledi.

BANJA Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, entite olarak Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta tarafsız bir tutum sergilediklerini söyledi.

Dodik, Rusya Günü (Rus Bağımsızlık Günü) vesilesiyle Banja Luka'da resepsiyon düzenledi.

Burada açıklamalarda bulunan Dodik, RS'nin Rusya ile işbirliği yaptığını ancak diğer ülkelerle de işbirliğine karşı olmadığını ifade ederek, "RS, Rusya-Ukrayna savaşına karşı tarafsız bir tutum sergiliyor. Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara dahil olmuyor, Ukrayna'daki savaşın da bir an önce sona ermesini temenni ediyoruz." dedi.

Geçen haftalarda Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Aleksandr Nevski nişanına layık görüldüğünü anımsatan Dodik, "Rusya ile Bosna Hersek ve RS ilişkilerini güçlendirdiğim ve işbirliğine katkı sağladığım için şahsıma takdim edilen nişan beni oldukça onurlandırdı." diye konuştu.

Dodik, bugün de Rusya Gazeteciler Birliği Başkanı Vladimir Solovjov tarafından kendisine teşekkür belgesi takdim edildiğini aktardı.