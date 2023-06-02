Bosna Hersek Güvenlik Bakanı: Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı bizim de sorumluluğumuzda

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesic, ülkesinin Avrupa Birliği (AA) üyesi olmadığını ancak Avrupa'nın güvenliği ve istikrarının kendilerine de bağlı olduğunu söyledi. Nesic, Slovenya İçişleri Bakanı Bostjan Poklukar ile Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da görüştü.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesic, ülkesinin Avrupa Birliği (AA) üyesi olmadığını ancak Avrupa'nın güvenliği ve istikrarının kendilerine de bağlı olduğunu söyledi.

Nesic, Slovenya İçişleri Bakanı Bostjan Poklukar ile Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Nesic, Slovenya'nın ülkesinin önemli ortakları arasında yer aldığını kaydederek, "Brüksel'de önemli bir müttefikimiz ve Balkanlar'da Bosna Hersek'in tüm özelliklerini anlayan önemli bir dostumuz olduğuna inanıyoruz. Bosna Hersek, Slovenya'nın aksine AB üyesi değil ancak tüm Avrupa'nın istikrar ve güvenliğinin en azından biraz da bize bağlı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim." diye konuştu.

"Bosna Hersek, Frontex ile müzakereler için bir ekip oluşturacak"

Nesic, AB üyelik sürecinin, ülkesinin öncelikli gündemlerinin başında yer aldığına işaret ederek, Bosna Hersek Bakanlar Konseyinin bu süreçte güçlü hedeflerinin olduğunu ifade etti.

Bosna Hersek'teki düzensiz göçmen sorununa da değinen Nesic, ülkedeki düzensiz göçmen sayısının 1000 civarında olduğunu ve AB'nin sınır koruma ajansı Frontex ile müzakereler için bir ekip oluşturacaklarını dile getirdi.

Poklukar da Slovenya'nın Şengen Bölgesi'nde olması dolayısıyla düzensiz göçmenlerin "geçiş noktaları" arasında yer aldığını kaydederek, Bosna Hersek'e Frontex ile müzakerelerine yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi.???????

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