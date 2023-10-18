Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic, Gazze'deki Hastane Saldırısını Kınadı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Denis Becirovic, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıyı kınadı. Masum Filistinli sivillerin öldürüldüğü bu vahşi saldırıların insanlığa yapılan saldırılar olduğunu belirtti.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Denis Becirovic, " Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen ve aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu masum Filistinli sivillerin öldürüldüğü vahşi saldırıyı tartışmasız bir şekilde kınıyorum. İnsanlara yardımın simgesi olan hastanelere yapılan saldırılar insanlığa yapılan saldırılardır. " ifadesini kullandı.

Basın ofisinden paylaşılan açıklamasında Becirovic, şunları kaydetti:

"Masum sivillerin öldürülmesini şiddetle kınıyorum. Daha fazla veya daha az değerli insan hayatı yoktur. Masum bir insanı öldüren herkes suçludur."

Becirovic, " Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen ve aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu masum Filistinli sivillerin öldürüldüğü vahşi saldırıyı tartışmasız bir şekilde kınıyorum. İnsanlara yardımın simgesi olan hastanelere yapılan saldırılar insanlığa yapılan saldırılardır. Tıbbi personelin ve sağlık kurumlarının korunması, yaralı ve hastalara tıbbi yardım sağlanması uluslararası insan hukuku tarafından garanti altına alınmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

" Gazze'de masum sivilleri öldürmenin hiçbir gerekçesi yok." ifadesini kullanan Becirovic, masumların kanının akmasının ve Orta Doğu'daki çatışmaların durdurulmasının tüm insanlığın çıkarına olduğunu vurguladı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.