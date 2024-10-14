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Borrell: Guterres'i Suçlamayı Bırakın, Kararlar Güvenlik Konseyi'nden

Borrell: Guterres'i Suçlamayı Bırakın, Kararlar Güvenlik Konseyi'nden
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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Netanyahu'nun BM Genel Sekreteri Guterres'e yönelik eleştirilerine yanıt vererek, bu tür kararların Güvenlik Konseyi tarafından alındığını vurguladı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Netanyahu'nun Guterres'e yönelik, BM Geçici Gücü'nü Lübnan'ın güneyinden çekmesi talebiyle ilgili, "Guterres'i suçlamayı bırakın çünkü bu tür kararları kendisi değil, Güvenlik Konseyi alıyor" dedi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele almak için Lüksemburg'da bir araya geldi.

Toplantıya başkanlık eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e seslenerek, BM Geçici Gücü (UNIFIL) unsurlarının Lübnan'ın güneyinden çekilmesini talep etmesiyle ilgili konuştu. Borrell, "Herkese hatırlatmak istiyorum ki; bu görevin devam edip etmeyeceğine BM Genel Sekreteri karar vermiyor. Bu tür kararları Güvenlik Konseyi alır. Bu yüzden, Genel Sekreter Antonio Guterres'i suçlamayı bırakın çünkü bu tür kararları kendisi değil, Güvenlik Konseyi alıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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