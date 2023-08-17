Bolu Mudurnu'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Aynalıkaya köyü mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 yangın söndürme helikopteri, arazözler ve orman işçileri ile yangına müdahale ediyor.