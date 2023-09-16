Bolu'da yolcu otobüsü kazasında şoföre hapis cezası

Bolu'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin yargılanan şoför, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık otobüs şoförü Doğan K. ve avukatı ile mağdurlar ve mağdur yakınları katıldı.

Son sözü sorulan Doğan K, kazanın otobüsün sağ lastiğinin patlaması nedeniyle yaşandığını söyleyerek, "Lastiğim patlayınca otobüs sağa doğru bariyerlere sürüklendi ve devrildi. Kaza sonrası yaralılara yardım ettim ve sağlık ekiplerini bile ben aradım. Uyumam söz konusu değil. Bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Keşke ben ölseydim de onların burunları bile kanamasıydı. Vicdan azabı çekiyorum." ifadelerini kullandı.

Doğan K'yi "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8 yıl hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, "iyi hal indirimi" uygulayarak cezayı 6 yıl 8 ay hapse düşürdü.

Olay

Anadolu Otoyolunda İstanbul istikametine seyreden Doğan K. yönetimindeki 34 EHC 819 plakalı yolcu otobüsü, Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarında yolun sağındaki bariyerleri kırarak devrilmiş, kazada yolculardan Ayşe Özdemir (69) ile Dursun (46) ve Kadriye Çakmak hayatını kaybetmiş, 32 kişi de yaralanmıştı.

Otobüs şoförü, jandarma ekiplerince ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.