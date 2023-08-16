Bolu'da İkinci Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Tepebaşı köyü yakınlarında sabah saatlerinde başlayan ikinci orman yangını kontrol altına alındı. İlçenin Güneyçalıca köyü yakınlarında dün başlayan orman yangını ise söndürme çalışmaları sürüyor.
SABAH ÇIKAN İKİNCİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Tepebaşı köyü yakınlarında sabah saatlerinde başlayan ikinci orman yangını kontrol altına alındı. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Göynük Tepebaşı köyünde bugün 06.34 sularında başlayan orman yangını, Valiliğimizin koordinesinde; ekiplerimizin özverili çalışmaları neticesinde kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.
İlçenin Güneyçalıca köyü yakınlarında dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları ise sürüyor.
Mutlu YUCA/GÖYNÜK (Bolu),