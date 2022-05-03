Bolşoy Tiyatrosu, savaş karşıtı açıklama yapan iki yönetmenin gösterilerini iptal etti

Rusya'nın opera ve bale gösterilerinin sergilendiği ünlü Bolşoy Tiyatrosu, Ukrayna savaşına karşı açıklamalar yapan iki yönetmenin gösterilerini iptal etti. Tiyatro, gösterilerin iptal nedenleri hakkında açıklama yapmadı.

Bolşoy Tiyatrosu, Timofey Kulyabin'in operası Don Pasquale ve Kirill Serebrennikov'un Nureyev balesini iptal ettiğini açıkladı. Tiyatronun web sayfasından yapılan açıklamada 'daha önce duyurulan Don Pasquale operası yerine Sevilla Berberi operası, Nureyev balesi yerine Spartaküs balesinin gösterime gireceği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya