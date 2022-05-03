Bolşoy Tiyatrosu, savaş karşıtı açıklama yapan iki yönetmenin gösterilerini iptal etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolşoy Tiyatrosu, savaş karşıtı açıklama yapan iki yönetmenin gösterilerini iptal etti

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
Bolşoy Tiyatrosu, savaş karşıtı açıklama yapan iki yönetmenin gösterilerini iptal etti

Rusya'nın opera ve bale gösterilerinin sergilendiği ünlü Bolşoy Tiyatrosu, Ukrayna savaşına karşı açıklamalar yapan iki yönetmenin gösterilerini iptal etti.

Rusya'nın opera ve bale gösterilerinin sergilendiği ünlü Bolşoy Tiyatrosu, Ukrayna savaşına karşı açıklamalar yapan iki yönetmenin gösterilerini iptal etti. Tiyatro, gösterilerin iptal nedenleri hakkında açıklama yapmadı.

Bolşoy Tiyatrosu, Timofey Kulyabin'in operası Don Pasquale ve Kirill Serebrennikov'un Nureyev balesini iptal ettiğini açıkladı. Tiyatronun web sayfasından yapılan açıklamada 'daha önce duyurulan Don Pasquale operası yerine Sevilla Berberi operası, Nureyev balesi yerine Spartaküs balesinin gösterime gireceği belirtildi.

Serebrennikov, 2020'de Moskova'daki Gogol Center tiyatrosunda zimmete para geçirmekten suçlu bulunduğu Rusya'dan Mart ayında ayrılmıştı. Basına açıklama yapan Serebrennikov, Rus bale yıldızı Rudolf Nureyev'in hayatını konu alan gösterideki 'eşcinsel öğelerin' sorun olabileceğini belirtti. İki yönetmen, kişisel sosyal medya hesaplarından Ukrayna savaşı karşıtı paylaşımlarda bulunmuştu.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Ukrayna, Opera, Rusya, Bale, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title