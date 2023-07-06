Bolivya, İnsan Ticareti ve Kaçakçılıkla Mücadele İçin İkili Anlaşmalar İmzaladı

Bolivya, insan ticareti ve kaçakçılık sorununun önüne geçilmesi amacıyla Paraguay, Peru ve Arjantin'in de içinde bulunduğu ülkelerle ikili anlaşmalar yaptı. Bolivya, bu sorunlara ilişkin uluslararası ve yurt içinde önlemler alıyor.

Bolivya, insan ticareti ve kaçakçılık sorununun önüne geçilmesi amacıyla Paraguay, Peru ve Arjantin'in de içinde bulunduğu ülkelerle ikili anlaşmalar yaptı.

???????The Rio Times'ın haberine göre, Bolivya, insan ticareti ve kaçakçılık gibi ulus ötesi suçlarla mücadele konusundaki stratejisini duyurdu.

Buna göre Bolivya, insan ticareti ve kaçakçılıkla mücadele konusunda geliştirdiği uluslararası strateji bağlamında Paraguay, Peru ve Arjantin, Brezilya, İspanya, Panama ve Venezuela gibi ülkelerle işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Adalet Bakan Yardımcısı Cesar Siles yaptığı açıklamada, Bolivya'nın, Güney Amerika'daki insan kaçakçılarının hedefi haline gelen başlıca ülkeler arasında olduğunun altını çizdi.

Yurt içinde de önlemler alınıyor

Bolivya, bu sorunlara ilişkin sadece uluslararası değil, yurt içinde de önlemler alıyor.

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan bir konsey, insan ticaretiyle mücadele konusunda faaliyet yürütüyor.

Buna ek olarak, insan ticaretine karşı alınacak teknik önlemleri koordine eden farklı bakanlıklar altında 2 ofis bulunuyor.

Bolivya Hükümeti 2022'de, uluslararası örgütlerle işbirliği içinde "insan ticareti ve kaçakçılığa karşı" bir planı onaylamıştı. Söz konusu plan, suçun önlenmesi, mağdurların korunması ve kaçakçıların cezalandırılması konularına odaklanıyor.