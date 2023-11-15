Bolivya'da Sıcak Hava Dalgası Nedeniyle Kırmızı Alarm Yayımlandı

Bolivya Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Servisi, yaklaşan sıcak hava dalgası nedeniyle ülkenin dokuz bölgesinden yedisi için kırmızı alarm yayımladı. Halk önleyici tedbirler almaya çağrıldı.

LA PAZ, 15 Kasım (Xinhua) -- Bolivya Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Servisi, yaklaşan sıcak hava dalgası nedeniyle Salı günü ülkenin dokuz bölgesinden yedisi için kırmızı alarm yayımladı.

Servisin hava tahmin uzmanı Ana Mendoza, Xinhua'ya yaptığı açıklamada kırmızı alarmın, Çarşamba gününden Pazar gününe kadar aşırı hava olaylarından kaynaklanabilecek potansiyel risklere karşı uyarı amacıyla yayımlandığını söyledi.

Mendoza, servisin halkı önleyici tedbirler almaya ve yetkililerin talimatlarına uymaya çağırdığını kaydetti.

Sıcak hava dalgasından etkilenen bölgeler arasında Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca, Cochabamba ve La Paz'ın kuzeyi yer alıyor. Bu bölgelerde en yüksek sıcaklığın 38 ila 44 santigrat dereceye ulaşması bekleniyor.

Mendoza, kırmızı alarmın, olağanüstü yoğunlukta ve halk için yüksek risk taşıyan nadir meteorolojik olayların günlük yaşamı etkileme tehlikesine karşı verildiğini belirtti.

Yetkili, Bolivya'nın pek çok bölgesinde Eylül ayından bu yana rekor düzeyde yüksek sıcaklıklar yaşandığını ve önümüzdeki günlerde sıcaklığın daha da artabileceğini ifade etti.

Tropikal Pasifik Okyanusu'nda doğal olarak meydana gelen El Nino hava olayı, küresel ısınma ile birleşince Güney Amerika'da sıcaklıkların artmasında etkili oluyor.