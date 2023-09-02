Bölge illerinde gökyüzünde meteor düştü

BUGÜN akşam saatlerinde başta Erzurum olmak üzere bölge illerinde gökyüzü aydınlandı. Bir anda görülen ve kayan ışık 'meteor düştü' iddialarına sebep oldu.

BUGÜN akşam saatlerinde başta Erzurum olmak üzere bölge illerinde gökyüzü aydınlandı. Bir anda görülen ve kayan ışık 'meteor düştü' iddialarına sebep oldu.

Gökyüzü olayı, bugün saat 20.10 sıralarında yaşandı. Erzurum'da cadde ve sokaklarda dolaşanlar gökyüzünün bir anda aydınlandığını bir ışığın kayarak kaybolduğunu gördü. Bazı vatandaşlar, gökyüzünde yaşanan ışık parlamasını cep telefonlarıyla kaydetti. Adeta mavi bir ateş topunun gökyüzünde süzüldüğü anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Gökyüzünde kayan ışığın meteor olduğu ileri sürüldü.

Gökyüzünde gözlenen ışık olayı Erzurum, Ağrı, Kars olmak üzere bölge illerinde de görüldü.