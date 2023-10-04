Boko Haram Saldırısında 2 Sivil Hayatını Kaybetti

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi. Güvenlik güçleri bölgede operasyon başlattı.

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram saldırısında 2 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Uzak Kuzey bölgesine bağlı Grea kasabasında Boko Haram üyeleri sivillere yönelik saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Saldırı sonrasında güvenlik güçleri bölgede operasyon başlattı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.