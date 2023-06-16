Boko Haram saldırısında 15 köylü hayatını kaybetti

Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırılarda 15 köylü hayatını kaybetti. Saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırılarda 15 köylü hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri Borno eyaletine bağlı Kura ve Molai Gana köylerine silahlı saldırılar düzenledi.

Saldırılarda 15 köylü yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.