Boko Haram Saldırısında 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Borno eyaletine bağlı Damboa İga bölgesinde ağaç kesmeye giden köylüler, Boko Haram'ın saldırısına uğradı.

Saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.