Boko Haram, Nijerya'da 42 Kadın ve Kız Çocuğunu Kaçırdı

Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram, Jere bölgesinde düzenlediği saldırıda 42 kadın ve kız çocuğunu kaçırdı. Saldırıda 4 kadın ise kaçmayı başardı. Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinde on binlerce kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram, düzenlediği saldırıda 42 kadın ve kız çocuğunu kaçırdı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Jere bölgesinde odun toplamaya giden bölge sakinlerine saldırı düzenledi.

Saldırıda 42 kadın ve kız çocuk kaçırıldı, 4 kadın Boko Haram'ın elinden kaçmayı başardı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.