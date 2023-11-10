Boko Haram'ın rehin aldığı 78 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 78 kişinin, düzenlenen operasyonla kurtarıldığı bildirildi.

Çad Gölü bölgesinde isyanla mücadele uzmanı Zagazola Makama, yaptığı açıklamada, dün ordu ve Sivil Ortak Görev Gücünün (CJTF) işbirliğinde, Gamborun Ngala bölgesinde teröristlere karşı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Makama, operasyonda Boko Haram'ın rehin aldığı 78 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda 6 teröristin öldürüldüğünü bildiren Makama, çok sayıda teröristin de yaralandığını ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde, 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.