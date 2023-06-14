Bodrum ve Polonya'nın Ogrodzieniec Belediyesi kardeş şehir oluyor

Polonya'nın Silezya bölgesinde bulunan Ogrodzieniec Belediyesi ve Bodrum Belediyesi kardeş şehir ilişkisi zeminini tesis etmek üzere İyi Niyet Protokolü imzaladı. İki belediye arasında imzalanan protokol ile karşılıklı kültürel, sanatla ilgili ve sportif faaliyetler gerçekleştirilecek.

Polonya'nın Silezya bölgesinde bulunan Ogrodzieniec Belediyesi ve Bodrum Belediyesi kardeş şehir ilişkisi zeminini tesis etmek üzere İyi Niyet Protokolü imzaladı.

Polonya Yerel Yönetimler Delegasyonu, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete, Ogrodzieniec Belediye Başkanı Anna Pilarczyk, Radom Bölgesi'nden Belediye Başkanı Waldermar Trelka, Wieprz Belde Başkanı Magorzata Chrapek, Skowa Belde Başkanı Magorzata Maluch, Kolno Bölgesi'nden Belediye Başkanı Tadeusz Klama, Woomin Bölgesi'nden Belediye Başkanı Adam Lubiak, Komarw Belde Başkanı Wiesawa Siekowska, Wjnicz Belediye Başkanı Tadeusz Bk, Bochnia Belde Başkanı Marek Bzdek, Boner Vakfı Yöneticisi Martyna Duda ve Kruszyna Belde Başkanı Jadwiga Zawadzka katıldı.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaret sonrasında Ogrodzieniec ve Bodrum Belediyeleri arasında kardeş şehir olma yolunda "İyi Niyet Protokolü" imzalandı. Ayrıca Woomin Bölgesi Belediye Başkanı Adam Lubiak ile Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, iki şehrin öğrencileri ve öğretmenleri arasında bilim, eğitim, kültür ve sanat alanlarında karşılıklı ziyaretler ve paylaşımlar gerçekleştirilmesi amacıyla da "İyi Niyet Protokolü" imzaladı.

Bodrum Belediyesi ve Polonya'nın Ogrodzieniec Belediyesi; sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda ortak fayda sağlamak amacıyla imzalanan protokol ile karşılıklı kültürel, sanatla ilgili ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak. Tarihi ve kültürel anlamda iş birliği yapılarak ortak tarihin korunması ve geliştirilmesi üzerine çalışmalar gerçekleştirilecek. Tarafların eğitim, bilim ve teknoloji alanlarındaki kalkınmasında etkili olan projeler ve uygulamalar ile ikili iş birliği geliştirilmesine ve güçlendirilmesine katkıda bulunacak mekanizmalar kurulacak. Kardeş şehir ilişkisi çerçevesinde, her iki belediye arasında karşılıklı çalışma ziyaretleri, seminerler, konferanslar ve ziyaretler düzenlenecek.

Ogrodzieniec Belediye Başkanı Anna Pilarczyk, "Bu iyi niyet protokolünün imzalanmasıyla Ogrodzieniec ve Bodrum arasındaki dostluğumuzun daha da güçleneceğine inanıyorum. Karşılıklı kültürel etkileşim ve iş birliği ile tarihimizi koruma ve geliştirme konusunda önemli adımlar atacağız. Bu kardeşlik ilişkisi hem Ogrodzieniec hem de Bodrum halkının yaşam kalitesini artıracak ve her iki şehir için ortak faydalar sağlayacaktır" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şunları söyledi:

"Ogrodzieniec ile Bodrum arasında kurulacak olan bu bağ; kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda iş birliğini teşvik edecek. İki şehir arasında gerçekleştirilecek etkinlikler, insanlarımız arasındaki dostluk bağlarını güçlendirecek ve karşılıklı anlayışı artıracak. Bu protokolün imzalanması, her iki şehir için de yeni fırsatların kapısını aralayacak"

Heyet, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaretinin ardından Bodrum Deniz Müzesi'ni de ziyaret ederek Bodrum'un kültürel değerlerini izleme fırsatı buldu. - MUĞLA