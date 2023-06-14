Bodrum ve Polonya'nın Ogrodzieniec Belediyesi kardeş şehir oluyor

Polonya'nın Silezya bölgesinde bulunan Ogrodzieniec Belediyesi ve Bodrum Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi zeminini tesis etmek üzere iyi niyet protokolü imzaladı.

Polonya Yerel Yönetimler Delegasyonu, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete, Ogrodzieniec Belediye Başkanı Anna Pilarczyk, Radom Bölgesi'nden Belediye Başkanı Waldermar Trelka, Wieprz Belde Başkanı Malgorzata Chrapek, Sekowa Belde Başkanı Malgorzata Maluch, Kolno Bölgesi'nden Belediye Başkanı Tadeusz Klama, Wolomin Bölgesi'nden Belediye Başkanı Adam Lubiak, Komarów Belde Başkanı Wieslawa Sienkowska, Wójnicz Belediye Başkanı Tadeusz Bak, Bochnia Belde Başkanı Marek Bzdek, Boner Vakfı Yöneticisi Martyna Duda ve Kruszyna Belde Başkanı Jadwiga Zawadzka katıldı.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaret sonrasında Ogrodzieniec ve Bodrum Belediyeleri arasında kardeş şehir olma yolunda "İyi Niyet Protokolü" imzalandı.

Ayrıca Wolomin Bölgesi Belediye Başkanı Adam Lubiak ile Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, iki şehrin öğrencileri ve öğretmenleri arasında bilim, eğitim, kültür ve sanat alanlarında karşılıklı ziyaretler ve paylaşımlar gerçekleştirilmesi amacıyla da "İyi Niyet Protokolü" imzaladı.

Bodrum Belediyesi ve Polonya'nın Ogrodzieniec Belediyesi; sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda ortak fayda sağlamak amacıyla imzalanan protokol ile karşılıklı kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak.

Tarihi ve kültürel anlamda işbirliği yapılarak ortak tarihin korunması ve geliştirilmesi üzerine çalışmalar gerçekleştirilecek. Tarafların eğitim, bilim ve teknoloji alanlarındaki kalkınmasında etkili olan projeler ve uygulamalar ile ikili iş birliği geliştirilmesine ve güçlendirilmesine katkıda bulunacak mekanizmalar kurulacak. Kardeş şehir ilişkisi çerçevesinde, her iki belediye arasında karşılıklı çalışma ziyaretleri, seminerler, konferanslar ve ziyaretler düzenlenecek.

Anna Pilarczyk, "Bu iyi niyet protokolünün imzalanmasıyla Ogrodzieniec ve Bodrum arasındaki dostluğumuzun daha da güçleneceğine inanıyorum. Karşılıklı kültürel etkileşim ve işbirliği ile tarihimizi koruma ve geliştirme konusunda önemli adımlar atacağız. Bu kardeşlik ilişkisi hem Ogrodzieniec hem de Bodrum halkının yaşam kalitesini artıracak ve her iki şehir için ortak faydalar sağlayacaktır." dedi.

Aras da Ogrodzieniec ile Bodrum arasında kurulacak bağın, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda işbirliğini teşvik edeceğini, iki şehir arasında gerçekleştirilecek etkinlikler, insanlar arasındaki dostluk bağlarını güçlendirecek ve karşılıklı anlayışı artıracağını ifade etti.