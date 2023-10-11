Bodrum'da Yunanistan unsurlarınca geri itilen göçmenler kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından geri itilen can salı içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunanistan unsurlarınca geri itilen can salı içerisindeki göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-110) bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde gönderildi. - MUĞLA