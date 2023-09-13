Bodrum'da Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve motor arızası yaşayan kaçak göçmenler kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 kaçak göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 16 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 kaçak göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 16 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 11 Eylül saat 04.10'da Bodrum açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 kaçak göçmeni kurtardı.
Ekiplere, aynı gün saat 04.20'de Bodrum açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi geldi. Bölgeye ulaşan ekipler lastik bottaki 16 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan toplamda 44 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.