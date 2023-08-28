Bodrum'da Yunanistan tarafından geri itilen 42 kaçak göçmen kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 42 kaçak göçmen kurtarıldı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 26 Ağustos'ta saat 04.15 ve 07.40'ta Bodrum açıklarında lastik botlarda kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 42 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Dünya